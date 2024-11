"To hipokryzja". Niewierzący Polacy biorą ślub

W rozmowie z kobieta.gazeta.pl dr Michał Poczmański, prawnik i adwokat kościelny, opowiada o przypadkach zawierania ślubów kościelnych przez osoby, które nie są wierzące. Jak zauważa, "osoby, które zawierają ślub kościelny, mimo że nie są osobami wierzącymi, są swego rodzaju hipokrytami". Tacy ludzie często decydują się na ślub z powodu oczekiwań rodziny, np. babci czy mamy, lub z powodu tradycji, a nie z powodu autentycznej wiary. To w jego opinii pokazuje brak głębszej refleksji nad znaczeniem sakramentu.

Jak przypomina Poczmański, w Kościele Katolickim nie ma czegoś takiego jak "rozwód" czy "anulowanie" małżeństwa. Niemniej jednak możliwe jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, jeśli istniały okoliczności, które uniemożliwiały jego ważne zawarcie. To z kolei może być wynikiem problemów psychicznych, uzależnień czy innych przeszkód.

Dodaje, że sami narzeczeni niejednokrotnie zatajają różne rzeczy przed proboszczem, który prowadzi badanie przedślubne. "Proboszcz ma za zadanie odnaleźć wszelkie okoliczności, które uniemożliwiałyby zawarcie ślubu. Jednak to sami narzeczeni czasem ukrywają swoje uzależnienia albo inne problemy".

