Markowska potwierdza ślub. Pokazała "nowego" męża

Patrycja Markowska od początku kariery chroni swoje życie prywatne. Od 2008 do 2022 roku artystka była w nieformalnym związku z aktorem Jackiem Kopczyńskim, z którym ma syna Filipa. W lutym 2023 roku oficjalnie potwierdziła informację o rozstaniu.

- Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość - powiedziała Patrycja Markowska w wywiadzie dla "Twojego Stylu" na początku 2024 roku.

- Zamknęłam poprzedni rozdział. Nie jest idealnie, były momenty, gdy Jacek i ja chcieliśmy pourywać sobie głowy. Ale szanuję czas przeżyty razem. Mamy wspaniałego syna, nie palimy mostów, nie niszczymy się. To dobry punkt startu dla nowej relacji. Jestem w dobrym momencie życia, przeżywam zakochanie, rodzaj euforii. Cudownie się przekonać, że jeszcze mogę to czuć - przyznała.

