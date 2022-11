To imię dla dziewczynki zyskuje na popularności. Ma przynieść dziecku sukces

Imię Kornelia dla dziewczynki

Imię Kornelia wywodzi się od nazwy rzymskiego rodu. Jest żeńskim odpowiednikiem imienia Kornel. Rzymski ród Korneliuszy spopularyzował to imię. Prawdopodobnie pochodzi od łacińskiego słowa "cornu" oznaczającego róg oraz "cornus", czyli dereń. Rodzice najczęściej decydują się na polską wersję tego imienia, czyli Kornelię. Zagraniczny zapis to najczęściej Cornelia przez "C" zamiast "K".