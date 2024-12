Wlej do odpływu, nim się rozmnożą. Tam składają jaja

Jeśli odpowiednio szybko nie poradzimy sobie z problemem, może się okazać, że po domu rozleci się prawdziwa chmara. Muszki kanalizacyjne, czyli ćmianki (łac. psychoda) to częsty problem. Na ich pozbycie się jest na szczęście prosty sposób.

Te niepozorne owady często niemal nie zwracają naszej uwagi. Nie bzyczą jak muchy, nie gryzą jak komary, jednak pojawiają się w naszym otoczeniu. Ćmianki, bo to o nich mowa, często pojawiają się w łazienkach i kuchniach. Mają bardzo specyficzny wygląd. Przede wszystkim w przeciwieństwie do ciem, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, są maleńkie. Dorosłe osobniki mierzą nie więcej niż pięć milimetrów. Owady te mają zaokrąglone skrzydła i charakterystyczne prążkowane czułki.

Ćmianki to owady, które najchętniej przebywają w wilgotnych miejscach, do których owad ma dostęp. Najlepiej czują się na przykład w odpływie kuchennym albo łazienkowym. To tam najczęściej można dostrzec ich małe czarne larwy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Gdzie chowają się ćmianki?

Owady odżywiają się materią organiczną, jaką można znaleźć właśnie w odpływach. Dlatego to tam składają jaja i to tam wylęgają się ich czarne larwy. Brytyjskie media opisały historię człowieka, który w nieużywanym odpływie kuchennym z przerażeniem odkrył całe kłębowisko czarnych larw.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

If You See This Pour Boiling Water On It 🤢 #interesting

Choć dla człowieka nie są one niebezpieczne, taka sytuacja może budzić niesmak. Dlatego eksperci zalecają pilnowanie, by nie ćmianki nie zalęgły się nam w domu. Co prawda nie gryzą, ale dorosłe osobniki mogą z powodzeniem roznosić patogeny, w tym na przykład bakterie kałowe.

Tak wygląda dorosła ćmianka © Adobe Stock

Jak się pozbyć muszek kanalizacyjnych z domu?

Eksperci mają bardzo prostą metodę ba pozbycie się takich nieproszonych gości z domu. W jaki sposób? Odpływy należy regularnie zalewać wrzącą wodą. Najlepiej w tym celu zagotować garnek wrzątku i wlać do odpływu.

Można też przygotować mieszankę sody oczyszczonej, soli i octu i zalać nią odpływ, a następnie pozostawić ją na noc i następnego dnia przepłukać wrzątkiem. Jeśli jednak nie chce się niczego pozostawiać przypadkowi, albo nadszedł czas na wytoczenie ciężkich dział, można sięgnąć po popularny udrażniacz do rur. Spotkania z nim larwy i jaja ćmianek nie przeżyją.

Materiały WP © Materiały WP | Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!