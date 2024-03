To już plaga? "Dla wielu zwierząt są śmiertelnym zagrożeniem"

Kleszcze już w natarciu. Musimy zachować ostrożność

Luty zaskoczył chyba wszystkich. Od dawna bowiem nie mieliśmy do czynienia z takim ciepłem o tej porze roku. Niestety ma to swoje złe strony. Do wad nagłego ocieplenia z pewnością możemy zaliczyć wczesny wysyp kleszczy, o którym poinformował na X Konrad Kuźmiński.