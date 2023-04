To już prawdziwa plaga. "Uciekliśmy po niecałych dwóch godzinach"

Kamila Kalinczak o wizycie w Luwrze. "Uciekliśmy po niecałych dwóch godzinach"

Kalinczak podkreśliła, że z wiekiem człowiek potrzebuje coraz więcej spokoju i ma większą niechęć do tłumów. "Nie mam nic przeciwko zdjęciom, to są cudowne pamiątki. Sama lubię do nich wracać. Ale z Luwru uciekliśmy po niecałych dwóch godzinach, bo ze zwiedzaniem, doświadczaniem sztuki, nie miało to nic wspólnego" - wyznaje.