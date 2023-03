Miała zapoznać Putina i Kabajewę. To koniec kariery Viner-Usmanowaej?

Okrutne praktyki Iriny Viner-Usmanowej

Trenerka miała dopuszczać się okrutnych zachowań wobec gimnastyczek. Kobieta miała "zaciskać pasy" swoim podopiecznym i przed zawodami trzymać je jedynie o łyżce owoców suszonych, podawanych na śniadanie. Jak podaje wyborcza.pl gimnastyczki miały błagać Viner o jedzenie, ta pozostawała jednak nieugięta, mówiąc: "Jak sama nie schudniesz, to wycisnę z ciebie tłuszcz własnymi rękami". Nastolatki miały być również poddawane przemocy psychicznej. Rosjanka wykorzystywała fakty z życia osobistego kobiet, by je szantażować i nastawiać przeciwko sobie. O części tych praktyk opowiada dokument "Over the Limit" Marty Prus.