To najpotężniejsza kobieta w Korei Płn. Kim jest siostra dyktatora?

Na świecie uznano, że jest to pierwszy udany przypadek rozszerzenia dławiącej cenzury Północy poza granicę z Południem. Nie udało się to ani dziadkowi, ani ojcowi, ani nawet bratu Kim Yo Dzong. Siostra dyktatora zagroziła także wysadzeniem w powietrze Wspólnego Biura Łącznikowego Północ-Południe, zlokalizowanego na północ od granicy międzykoreańskiej i zbudowanego w całości ze środków Korei Południowej. Kilka dni później został on zburzony.