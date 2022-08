To nie koniec celebracji. Affleck i Lopez wezmą drugi ślub?

To jedna z najgorętszych par Hollywood. Fani pieszczotliwie nazywali ich "Bennifer" i od 20 lat z wypiekami na twarzy śledzili ich rozstania i powroty. Gdy 16 lipca gruchnęła wieść o tym, że się pobrali, wielu odetchnęło z ulgą - nastało bowiem szczęśliwe zakończenie, na które czekali od lat. Wszystko wskazuje na to, że skromna ceremonia w Little White Wedding Chapel w Las Vegas z udziałem najbliższych stanowiła dopiero przedsmak prawdziwej celebracji.