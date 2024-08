To schorzenie dopada turystów. Rujnuje cały urlop

Asfaltówka to czerwone lub bladoróżowe wykwity pojawiające się udach i podudziach. Choroba najczęściej dotyka turystów, biegaczy i pielgrzymów , którzy są narażeni na kontakt z oparami cieplnymi unoszącymi się z asfaltu. Czy asfaltówka jest groźna? Jak ją leczyć? Wyjaśniamy.

Osoby aktywne fizycznie i turyści są narażeni na powstawanie odcisków, otarć czy pęcherzy na stopach, a także na asfaltówkę, nazywaną też chorobą pielgrzymów. To wysypka, która pojawia się w wyniku kontaktu skóry z oparami unoszącymi się z gorącego asfaltu. Objawia się czerwonymi bądź bladoróżowymi, plackowatymi wykwitami na łydkach, udach bądź podudziach.

Zaognione plamy mogą powodować ból i swędzenie. W skrajnych przypadkach może zacząć zbierać się w nich płyn. Wówczas należy udać się do lekarza.

Jak wyleczyć asfaltówkę? Wykwity powinny zniknąć po kilku dniach. Jeśli jednak powodują ból, warto zaopatrzyć się w maść z glikokortykosteroidam i i leki antyhistaminowe. Kupisz je w każdej aptece i wydasz od 15 do 25 złotych. Można też wspomóc się balsamami nawilżającymi z dodatkiem składników łagodzących i odbudowujących, np. lipidów, panthenolu czy ceramidów.

Choroba pielgrzymów ma charakter objawowy i nie można się nią zarazić. Choć znika po kilku dniach, objawy są na tyle uporczywe, że mogą utrudnić normalne funkcjonowanie. Stosowanie maści i leków antyhistaminowych to podstawa. Warto też zadbać o odpowiedni ubiór. Wybieraj lekkie i przewiewne materiały , które pozwolą skórze oddychać. Sprawdzi się bawełna, len i muślin. Postaraj się prać je w delikatnych detergentach, np. dla niemowląt. Na czas trwania choroby ogranicz używanie mydła na rzecz łagodzących olejków z wysoką zawartością składników natłuszczających.

