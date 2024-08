Para z "Gogglebox" bierze rozwód. Mają malutkie dziecko

Wydawało się, że ich związek oparty jest na solidnych fundamentach. W końcu w 2023 roku zdecydowali się na zawarcie małżeństwa. "Jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę. W piątek w Pruszkowie weźmiemy ślub w urzędzie. Potem obiad dla rodziny" - zapowiadała Wiktoria w rozmowie z "Co za tydzień".

Jednak sielanka dobiegła końca. Od pewnego czasu para nie publikowała wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych, co wzbudziło spekulacje fanów. Wiktoria postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości, publikując oświadczenie, w którym jasno stwierdziła, że jej małżeństwo z Dominikiem dobiegło końca.

Dominik skomentował sytuację w charakterystyczny dla siebie sposób – krótko i powściągliwie. "Coś się kończy, coś się zaczyna" - podsumował na InstaStories, dając do zrozumienia, że jest gotów na nowy rozdział w życiu.

