Tomasz Oświeciński znowu pokazał córkę! Pochwalił się jej wynikami w nauce

-It's a beautiful day.... jak to śpiewał zespół U2. I rzeczywiście piękny dziś dzień. My z Majcią jedziemy właśnie na budowę, bo przyjechali kolejni fachowcy. Jestem podekscytowany, bo dziś zaczną kłaść tynki, a jutro przyjeżdża pokrycie dachowe naszego domu. Wydaje się więc, że w tym tygodniu robota powinna ruszyć z kopyta. A skoro o kopytach mowa, to wiadomo... następny pit stop to stajnia i pierwszy trening w nowym miejscu. Dobrego dnia Kochani. Przysyłamy Wam z @majcia_oswiecinska_official dużo uśmiechu, słońca i pozytywnej energii - napisał wówczas na Instagramie.