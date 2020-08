Tomasz W. znęcał się nad żoną. Prokurator: mówił, że wbije jej toporek w łeb i to nic, że dostanie 25 lat do odsiadki

29 lipca doszło do eskalacji konfliktu w domu w Unisławiu. Mężczyzna po alkoholu zaczął grozić swojej partnerce. Jak przekazał Preis, powiedział, że "wbije jej toporek w łeb i to nic, że dostanie 25 lat do odsiadki". Na miejsce wezwano policję, a mężczyzna został zatrzymany. Przed prokuratorem tłumaczył się, że nie chciał zrobić kobiecie krzywdy, że chciał ją tylko postraszyć. Dodatkowo mówił, że razem z żoną kłócił się zazwyczaj po alkoholu.