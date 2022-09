Anna Bardowska nie kryje oburzenia. "Drama na budowie"

Anna Bardowska przeżywa problemy z remontem. Doszło do dość poważnej usterki

Budowa wymarzonego domu może się niestety przeciągać, kiedy dojdzie do nieporozumienia pomiędzy nami a fachowcami. Niestety do takiej sytuacji doszło właśnie u Bardowskich. Niepokojącą informacją podzieliła się Anna w nagraniu na YouTubie, tłumacząc dokładnie całą historię. Okazało się, że schody wewnątrz domu nie zostały wykonane w taki sposób, w jaki było to zapisane w projekcie. Zmian jest tyle, że całość należy wykonać od początku, co wiąże się z przedłużeniem remontu oraz dodatkowymi kosztami, czyli niczym przyjemnym.