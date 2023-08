Toną "na sucho". Oto jak rozpoznać objawy

Czym jest wtórne utonięcie?

Kiedy znajdujemy się pod wodą w wyniku podtopienia, dochodzi do zachłyśnięcia się wodą. Przedostaje się ona do naszych płuc, powodując obrzęk i utrudniając wymianę gazową, która jest kluczowa w procesie oddychania. Może doprowadzić to do niedotlenienia, w konsekwencji do zatrzymania akcji serca. Pierwsze objawy mogą pojawić się od 15 minut do nawet 72 godzin po groźnym incydencie.