TOP 3 modele dziwnych butów. Ekstrawaganckie trendy sezonu

Ornamenty na pierwszy plan

Wygląda na to, że Jeremy Scott spędził swój urlop na Arubie. A może po prostu odwiedził zoo i chwyciła go fala inspiracji. Tak czy owak, dyrektor kreatywny Moschino upodobał sobie motyw flaminga, który jest równie bajkowy, co fotogeniczny. O ile możemy wyobrazić sobie jego postać na t-shircie czy torebce, o tyle na czubkach czółenek - wpadamy w zaniemówienie. Ekstrawaganckie buty wysoko podnoszą poprzeczkę, projektanci przechodzą samych siebie, a nas wystawiają na wielką próbę odwagi.