TOP 5 najmodniejszych trendów. Te rzeczy warto upolować wiosną 2023

Frędzle

Czy jest tu jakaś miłośniczka frędzli, która przebiera nogami do momentu wielkiego powrotu tej dynamicznej i hippisowskiej dekoracji? Romantyczny styl bohemian chic właśnie przywraca do łask frędzle, które doczepią się niemalże wszystkiego - butów, sukienek, marynarek i torebek. Wiosenno-letni sezon 2023, dzięki frędzlom, pozwala bawić się lekkością, odjąć ubraniom powagi i wnieść do stylizacji porządną dawkę hippisowskiej zabawy.