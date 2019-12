WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Tradycyjne bożonarodzeniowe nabożeństwo w Sandringham. Księżniczka Charlotte skradła całe show

Jak każdego roku rodzina królewska wybrała się na nabożeństwo bożonarodzeniowe, które odbywa się w Sandringham. Na uroczystości nie zabrakło oczywiście rodziny Cambridge. Wszyscy przyciągali wzrok, ale to księżniczka Charlotte zachwyciła poddanych.

Nabożeństwo z okazji Bożego Narodzenia jest obowiązkowym punktem świąt rodziny królewskiej. Przed uroczystością koronowani odbywają spacer wokół kościoła św. Marii Magdaleny. W tym roku zabrakło tam Meghan i Harry'ego, ale mało kto zauważył ich nieobecność. Całe show skradła mała księżniczka Charlotte.

Księżniczka Charlotte skradła całą uwagę

Do sieci trafił filmik z nagraniem, w którym dziewczynka próbuje naśladować swoją mamę, dygającą przed królową i stara się przestrzegać dobrych manier. W rezultacie wyszło bardzo zabawnie i słodko. Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy od zauroczonych fanów.

"Ona jest niewyobrażalnie słodka!", "Kate świetnie wychowuje dzieci, wyrosną na mądrych i życzliwych ludzi. A księżniczka Charlotte jest po prostu bezbłędna", "Mała Charlotte to cała mama. Jest urocza i taka uśmiechnięta", "To nagranie jest najlepszym filmikiem, jaki widziałem od dawna. Sama słodycz" – pisali wielbiciele royalsów.