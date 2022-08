Tragiczna historia miłosna Ireny Jarockiej z samobójstwem w tle. "Miałam wyrzuty sumienia"

Przeżyła naprawdę trudne chwile, by w końcu odnaleźć szczęście w miłości

W 1972 roku do Ireny Jarockiej przyjechał jej dawny ukochany Marian Zacharewicz. Szybko okazało się, że uczucie łączące ich niegdyś, tak naprawdę nie wygasło. Mężczyzna oświadczył się artystce, namówił ją do powrotu do Polski, a w prezencie wręczył jej utwór "Wymyśliłam cię". Z kolei Jean-Louis nie mógł pogodzić się z rozstaniem z Jarocką i pojechał za nią do jej ojczyzny. Na miejscu namawiał ją do zmienienia zdania. Gdy wokalistka zaczęła się ukrywać przed byłym chłopakiem, on nagabywał jej przyjaciół. W końcu zrozumiał, że nic z tego nie będzie.