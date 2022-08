Trend na koniec wakacji. To wzór, który wyróżni cię z tłumu, jak Klaudię El Dursi

Maffashion w eleganckiej stylizacji z motywem zebry

Nieco inaczej do tematu stylizacji z motywem zwierzęcych pręg podeszła Julia Kuczyńska, znana w sieci jako Maffashion. Influencerka wybrała prześwitującą bluzkę w drapieżny print, ale połączyła ją z gładkim garniturem oversize w antracytowym odcieniu. Szukasz pomysłu na to, jak pod koniec lata przedłużyć urlopowy nastrój w biurze? Wystarczy, że wprowadzisz do swoich stonowanych outfitów jeden drobny element z motywem zeberki.