Trendy 2023. To hity wyrwane z szafy Francuzek

To nie one dopasowują się do mody, ale moda do nich. Francuzki znane są ze swojego konsekwentnego stylu. Wierne elegancji i klasyce, nie ścigają się z trendami. Ich naturalna nonszalancja, a także umiejętność miksowania garderoby dziennej i wieczorowej – od lat intryguje i zachwyca. Francuski styl obrósł w legendy, dlatego stanowi nieskończone źródło inspiracji największych projektantów. W tym roku moda mówi francuskim językiem i kusi stłumionym "rrr".