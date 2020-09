Trendy jesień 2020: Kinga Rusin w botkach i sukience z tafty. Tak rozpoczęła nowy etap w życiu

Kinga Rusin w najmodniejszej sukience sezonu

Kinga Rusin na Grand Prix Gałkowo Perlage Masters wybrała koszulową sukienkę z tafty z falbaną od MMC. Na stronie internetowej marki kosztuje 2 500 zł. Internautkom od razu przypadła ona do gustu, lecz zwróciły uwagę na istotną rzecz. "Piękna, ale ile prasowania...." - napisała jedna nich. Dziennikarka szybko zareagowała na komentarz. "To ortalion! Nie prasuje się go" - oświadczyła. Na stronie napisane jest jednak, że liliową kreację należy prać ręcznie. Zatem jest dość wymagająca. Sukienka jest oversizowa, dlatego Rusin przepasała ją paskiem, by podkreślić smukłą talię.