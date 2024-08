Trendy na jesień w autorskiej odsłonie. "Im więcej i większe, tym lepiej"

Jak myślicie, na co został postawiony nacisk zbliżającej się jesieni? Ponadczasowe stylizacje, klasyczne looki, wyraziste akcesoria, a może futra? Przekonajcie się sami przechodząc z nami przez wachlarz różnorodnych propozycji i możliwości na nadchodzący sezon.

Mocną propozycją będą trzyczęściowe garnitury: marynarka, kamizelka oraz proste, materiałowe spodnie. Idealnie sprawdzą się do klasycznych zestawień na spotkania biznesowe czy wyjścia ze znajomymi, ale także na wyjątkowe, wieczorowe okazje. Sekret tkwi w zmianie akcesoriów, obuwia czy doborze odpowiedniej torebki.

Generalnie, punktem odniesienia przy projektowaniu sylwetek na nadchodzący sezon były zapracowane kobiety, które od wyjścia rano z domu aż do wieczora muszą czuć się komfortowo, a jednocześnie wpasować w różne okoliczności. Uniwersalność będzie tutaj idealnym określeniem. Ponadczasowe formy zyskały nowatorskie proporcje, klasyczne fasony wzbogacono o odważne detale, a minimalizm został uzupełniony intrygującymi kolorami oraz formami.

Szczególny nacisk został położony na looki w nigdy nie nudzących się odcieniach black&white, ecru oraz szarości. Jest to gwarancja ponadczasowego szyku, elegancji oraz stylu. Sylwetki z jesienno-zimowych wybiegów zostały zainspirowane modelami couture z lat 50. i 60., przypomniały o potędze nienagannego krawiectwa i magii mody wieczorowej. W oczy rzucają się na przykład płaszcze w rozkloszowanej formie - przypominające w fasonie literę A, podkreślone talie, spódnice do połowy łydki czy gorsetowe góry. Wszystkie z wymienionych opcji mają szansę na przeżycie ponownej młodości.

Czujecie niedosyt? Wzór kraty, to wciąż dla was za mało? Dla tych, którym marzy się nieco więcej ekstrawagancji również znajdą się odpowiednie opcje. Kontrowersyjny wzór panterki znów pobudza nasze zmysły. Dodatkowo na ten sezon została zaprezentowana w nieco innej formie: szaleństwa w postaci elegancji i nieoczywistości. Przełamywanie stereotypów, prostota, brak zaznaczonej talii czy eleganckie dodatki, to już norma na jesień 2024.