Trendy na nowy sezon? Szyk i klasa w wydaniu Deni Cler

Nowa kolekcja Deni Cler powstała pod hasłem "dyskretnego luksusu"

– Moda światowa na jesień-zimę 2023 jest dyskretna. Niepewna sytuacja ekonomiczna spowodowała powrót do bezpiecznej stylistyki, stonowanych kolorów i tradycyjnego krawiectwa. Bardzo istotne jest to, że ta dyskrecja i skromność stały się najgorętszym trendem sezonu i wyszły z wybiegów światowych na ulice i do salonów sprzedaży. Najnowsza kolekcja została nazwana ‘lusso discreto’, czyli ‘dyskretny luksus’. To powrót do włoskich korzeni, gdzie esencję i absolutnie najważniejszą rzecz stanowi tkanina i konstrukcja – opowiedziała nam prezes firmy Deni Cler Iwona Kossmann podczas zakulisowego spotkania przed pokazem mody.