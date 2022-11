Odważny styl Anny Markowskiej. Kuba Wojewódzki miał prawo się zakochać

Anna Markowska o związku z Kubą Wojewódzkim

Teraz Anna Markowska w rozmowie z Jastrząb Post ostatecznie potwierdziła istnienie tego związku słowami: "Jesteśmy razem, kochamy się, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i będziemy się rozwijać". Przy okazji powiedziała nieco więcej o związku z Kubą Wojewódzkim. Zaczęło się od propozycji współpracy i przyjaźni. Wspomniała też, co ją urzekło w dziennikarzu. "Na pewno ta wrażliwość. Taka troska, którą on ma, duża uczciwość. Kuba bardzo dużo wymaga od siebie, ale też od innych. Jest takim właśnie mobilizatorem. Kocha świat, kocha czerpać z natury to, co najfajniejsze. Znajduje radość w takich zwykłych prostych rzeczach" – wyjaśniła redaktorce Jastrząb Post.