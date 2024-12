Jedzenie w takim opakowaniu jest zagrożeniem zdrowia. Dowiedz się, czym jest bombaż

Bombaż to defekt opakowań, w którym nie tylko chodzi o wygląd estetyczny. Niestety zjedzenie produktu, w którym się znajdował, może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dowiedz się, po czym go rozpoznać i dlaczego na niego uważać.

Czym jest bombaż?

Bombaż najprościej mówiąc, jest wadą opakowania, w którym znajduje się produkt spożywczy. Poznamy go po charakterystycznym "wydęciu", które można zauważyć na wieczku lub dnie. Za jego powstawaniem może stać np. nieszczelne opakowanie, przechowywanie w nieodpowiednich warunkach, niewłaściwa obróbka lub błędy zaistniałe na etapie produkcji.

Jeśli mamy problem z rozpoznaniem go, warto zwrócić uwagę czy przypadkiem nie znajduje się "wybrzuszenie", czy jakaś wada lub deformacja opakowania. Dodatkowym sygnałem, który będzie świadczył o tym, że mamy z nim do czynienia jest nietypowy zapach produktu. Najczęściej bombaż dotyczy gotowych dań, konserw, jedzenia w słoikach czy puszkach oraz soków.

Dlaczego nie wolno jeść produktów z bombażem?

Produkt zawierający bombaż pod żadnym pozorem nie nadaje się do spożycia. Dlatego, że w opakowaniu najprawdopodobniej rozwijają się szkodliwe bakterie i mikroorganizmy. Spożycie produktu z tym defektem wiąże się z poważnym zatruciem pokarmowym, a nawet zatruciem jadem kiełbasianym. Najczęstsze objawy to: wymioty, nudności, ból brzucha i infekcje pokarmowe, które w efekcie mogą prowadzić do jeszcze większych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego jeśli nie masz pewności, czy produkt zawiera bombaż, lepiej odpuść i wyrzucić go lub zgłoś to do sklepu.

Dodatkowo, aby ustrzec się przed nim, warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda opakowanie, które wkładamy do koszyka oraz jaki ma termin ważności. Co więcej, produkty zawsze przechowuj zgodnie z zaleceniami producenta.

