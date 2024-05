Trik ułatwiający podróże. Ukryta funkcja Google Maps

"All inclusive tego nie zapewnia". Zachęcają kobiety do samotnych wyjazdów

Obsługa tej praktycznej funkcji jest niezwykle prosta. Wystarczy odpalić na smartfonie aplikację z mapami Google i ustawić trasę jak zwykle – wpisując swoją lokalizację oraz miejsce docelowe. Dodatkowo należy wybrać też ikonę z ludzikiem, która oznacza trasę pieszą (to ważne, bo dla kierowców sugestie będą zupełnie inne). Następnie klikamy charakterystyczne trzy kropki widoczne obok lokalizacji, a gdy menu się rozwinie, wybieramy "Opcje" . Zobaczymy tam kilka dostępnych możliwości, które pomogą nam wybrać najlepszą drogę dostosowaną do naszych potrzeb.

Opcja, która najbardziej nas interesuje, to: "Dostępne dla osób na wózkach". Wystarczy ją zaznaczyć, żeby trasa do miejsca docelowego zmieniła się na znacznie łatwiejszą: bez wzniesień czy schodów, za to z dostępną do użytku windą. Jeśli mamy przy sobie np. ciężką walizkę lub podróżujemy z małymi dziećmi, warto wybrać tę opcję, aby ułatwić sobie pieszy spacer i mniej się przy tym zmęczyć.