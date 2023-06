Trik z biustonoszem idealny na lato. Wystarczy kilka sekund

Biustonosz bardzo często jest niezbędnym elementem stylizacji, bo dzięki niemu nie tylko czujemy się komfortowo, ale także pewniej. Choć istnieją kobiety, które na co dzień go nie potrzebują i, po prostu, nie noszą, są również takie, które nie wyobrażają sobie bez niego życia - nawet podczas letnich upałów, kiedy ubierają np. topy z odkrytymi plecami.

Topy z odkrytymi plecami czy sukienki bez ramiączek wywołują jednak pewien problem, związany z widocznością biustonosza. Wtedy w naszych głowach pojawia się pytanie: co mogę zrobić, żeby nie było go widać? Są panie, które wybierają przeźroczyste ramiączka (które nie zawsze wyglądają dobrze i nieprzyjemnie się "przyklejają"), inne natomiast preferują biustonosze samonośne. To wiąże się jednak z dodatkowymi i niepotrzebnymi kosztami.