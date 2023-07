Triki, które warto znać. Czy pielucha odstraszy złodzieja?

Krem UV w kostkach lodu

Kremy do opalania są niezbędnym elementem naszej plażowej toaletki. Można połączyć ochronę przed słońcem z orzeźwiającym efektem chłodzenia. Jak to działa? Wystarczy wcześniej przygotować foremki do lodu i napełnić je kremem do opalania z odpowiednio wysokim filtrem przeciwsłonecznym.