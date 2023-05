Trudno oderwać wzrok. Włożyła złotą suknię z rozcięciem

Anna Wendzikowska postawiła na suknię na ramiączkach w kolorze szampańskiego złota . Kreacja została w całości pokryta cekinami, które tworzyły graficzne wzory. Suknia ściśle przylegała do ciała, lecz posiadała rozcięcie do połowy uda. Model przywodził nieco na myśl lata 20., ale wtedy nieczęsto zdarzały się jednak tak głębokie dekolty.

Dziennikarka dobrała do tego subtelne sandałki na szpilkach z błyszczącymi paseczkami i niewielkimi kokardkami. Obuwie wyglądało, jakby stanowiło komplet z suknią. Słowem: kompozycja idealna, która oddaje charakter stylu glamour.

