Trybunał Konstytucyjny o zakazie aborcji. Światowe media patrzą w kierunku Polski

"Polskie prawo należy już do najsurowszych w Europie, a aborcja jest dozwolona tylko w przypadku gwałtu lub kazirodztwa, gdy życie matki jest zagrożone lub gdy płód jest poważnie uszkodzony" – informuje swoich czytelników BBC. Nowe przepisy zakazałaby przerywania ciąży w przypadku wad płodu.

Zakaz aborcji w Polsce

BBC podaje, że organizacje zajmujące się prawami człowieka wezwały polityków i sędziów do odrzucenia propozycji środowisk pro-life.

"Ustawa została po raz pierwszy przedstawiona w 2016 roku przez rządzącą nacjonalistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość, ale rząd został zmuszony do wycofania propozycji po masowych protestach ulicznych" – pisze medium. I dodaje, że na początku tego roku partia poparła jednak nową ustawę aborcyjną, która swoje źródło ma w internetowej petycji. Większość sędziów zasiadających w TK to członkowie Prawa i Sprawiedliwości.

BBC poprosiło o komentarz polską działaczkę na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego Antoninę Lewandowską. "To nieludzkie, to podłe zmuszanie kogokolwiek do donoszenia ciąży, zwłaszcza jeśli płód jest wadliwy, a 98 proc. legalnych aborcji przeprowadzanych w Polsce jest spowodowanych wadami rozwojowymi płodu" – powiedziała.