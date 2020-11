"Trzaskowski, farbowany lis feminizmu". Błańska ostro po słowach prezydenta Warszawy [OPINIA]

Poprawne zdanie, takie, które powinno pojawić się w świecie, o który właśnie my kobiety walczymy, powinno brzmieć: potępiam bezpodstawne używanie siły względem pokojowej demonstracji. Bo nie ma różnicy, czy osoby, względem których nadużyto władzy i użyto przemocy, miały penisa między nogami, czy nie. Nie ma znaczenia, że spotkało to kobiety.

Zdanie, które użył Rafał Trzaskowski zdradza, że on sam nie rozumie, o co kobiety walczą i że walczą między innymi o równość i obalenie przypisywanego sobie przez mężczyzn prawa do opiekowania się nami i mówienia nam, co dla nas jest dobre. Godzenie się na taką narrację jest godzeniem się na podział praw obywatelskich i różnicowanie ich przez pryzmat płci. Mężczyzn także nie wolno przecież bić, strzelać bez powodu do nich gazem i walić pałami. Nie ma znaczenia dysproporcja mięśni i siły. Że niby chłop na chłopa to równa walka. Demonstrujący pokojowo mężczyzna w zderzeniu z uzbrojoną i opancerzoną policją również jest ofiarą.