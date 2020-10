Gumowska: pani Kingo, włożyła pani kij w mrowisko, proszę go nie wyjmować

Kinga Duda zrobiła dzisiaj coś, co w polskiej polityce zdarza się niezwykle rzadko. Zachowała się przyzwoicie. I chociaż przed kobietami walczącymi o prawo do aborcji daleka droga, to oświadczenie córki prezydenta jest najlepszym co dzisiaj przeczytacie.

Kinga Duda (Getty Images)