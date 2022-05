Trzy miesiące temu urodziła bliźniaki. Teraz zabłysła w czerwonej kreacji na gali amfAR w Cannes

75. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes właśnie dobiega końca. W jednym z ostatnich dni największym wydarzeniem była gala amfAR, która organizowana jest co roku podczas festiwalu, a jej cel to zebranie funduszy na badania nad HIV oraz AIDS. Na gali pojawiło się mnóstwo gwiazd, m.in. Christina Aguilera, Cara Delevingne, Eva Longoria, Vanessa Hudgens oraz Anna i Robert Lewandowscy. Wśród gości znalazła się również najbardziej znana na świecie modelka plus size – Ashley Graham.