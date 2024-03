Trzy sposoby na noszenie legginsów. Woźniak-Starak pokazuje, jak robić to z klasą

W wielu źródeł dochodzą nas jednak słuchy, że nie wszystkie z was wiedzą, jak właściwie stylizować legginsy. Niektóre czytelniczki piszą nam nawet wprost: tego typu odzież jest dobra wyłącznie po domu albo na trening. Chcemy zachęcić was do większej odwagi w noszeniu tych ponadczasowych spodni, dlatego postanowiłyśmy zaprezentować wam aż trzy fajne sposoby na look właśnie z legginsami w roli głównej. W roli ilustracji posłużą nam posty z Instagrama gwiazd, które chyba większość z nas ceni za ciekawe podejście do mody.