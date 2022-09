Trzylatka zmarła w szpitalu. Na jej pogrzebie wydarzyło się coś niezwykłego

"Zobaczyłam, jak szklane okno trumny zaparowało"

Mary Jane musiała pożegnać ukochaną córeczkę. Podczas pogrzebu Camili, który odbył się dzień po stwierdzeniu zgonu, doszło do nietypowego zdarzenia. Dziewczynka została umieszczona w trumnie ze szklanym wiekiem. Gdy podeszła do niej matka, zauważyła coś zaskakującego. Pozostali żałobnicy stwierdzili, że to na pewno efekt szoku, jakiego doznała po utracie dziecka.