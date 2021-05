Rodzice sześciolatka przeżyli tragedię. Chłopiec udusił się niewinną zabawką

Lekarze natychmiast przyłączyli chłopca do specjalnej aparatury. Udało im się ustabilizować stan dziecka. Rodzice mieli nadzieję, że ich synek wkrótce wróci do domu. Zespół medyczny przez kilka dni walczył o życie chłopca, jednak okazało się, że za długo pozostawał on niedotleniony. Okazało się, że doszło do śmierci mózgu.