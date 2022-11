Trzymaj folię spożywczą w zamrażalniku. Genialny trik, który ułatwi życie

Folia spożywcza do podgrzewania

Folię spożywczą może używać jednak nie tylko do mrożenia, bo nadaje się zarówno do zamrażarki, jak i mikrofalówki czy nawet piekarnika. Oczywiście, trzeba uważać i bacznie obserwować, czy z folią się wtedy nic nie dzieje. Według zapewnień producentów, folia spożywcza może wytrzymać temperatury nawet do 175 st. C. Ale pamiętajcie, nie więcej!