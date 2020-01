WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 2 Meghan Markleksiąże harry oprac. Katarzyna Dobrzyńska 31-12-2019 (08:33) Tu spędzili święta Meghan, Harry i Archie. Wnętrza robią wrażenie Sussexowie wyłamali się z tradycji i nie spędzili świąt Bożego Narodzenia z królową. Wybrali się do Kanady i tam celebrowali pierwszą gwiazdkę w trójkę. Ich posiadłość robi duże wrażenie. Meghan i Harry spędzili święta w Kanadzie (Getty Images) Meghan Markle i książę Harry zrobili sobie 6-tygodniowe wakacje w okresie okołoświątecznym. Wszyscy myśleli, że spędzą Święto Dziękczynienia w USA z mamą Meghan, a potem wrócą na Boże Narodzenie do posiadłości Sandringham w Norfolk. Jednak nic bardziej mylnego. Sussexowie na święta zostali w swoim domu w Windsor Święta Meghan i Harrego Było to dużym zaskoczeniem, ponieważ książę Harry każde święta spędzał razem ze swoją babcią. Przez ostatnie dwa lata towarzyszyła mu również Meghan. To Boże Narodzenie było jednak wyjątkowe. Sussexowie wykorzystali ten czas na odpoczynek i odcięcie się od świata. Pierwszą gwiazdkę we trójkę spędzili w pięknej willi. Posiadłość w Kanadzie robi duże wrażenie. Wnętrza są urządzone w stylu glamour, który został przełamany nowoczesnymi elementami. Króluje w nich drewno, czerwień i beż. Przytulności dodają liczne dywany oraz lampy. Uwagę przykuwa również duży kominek, który dodaje elegancji i klimatu. Duży dębowy stów na pewno pomieścił wszystkich członków rodziny. Warto również zwrócić uwagę na duże i ciężkie zasłony, które na pewno zapewniły prywatność rodzinie królewskiej. East News Podziel się East News Podziel się Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak