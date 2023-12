Tubądzin Meets Art

– Ibiza to jedno z moich ulubionych miejsc. Wyspa zachwyca szerokimi plażami, błękitem morza i muzyką rozbrzmiewającą niemal we wszystkich jej zakątkach. Uwielbiam ten klimat. W kolekcji Holiday chciałem przenieść go do wnętrz. Wybrałem najpiękniejsze skały, jakie można spotkać na wyspie. W kolekcji nie mogło zabraknąć etnicznych dekorów, które dodają całości lekkości i luzu. – tłumaczy Maciej Zień – Natomiast kolekcja Lounge to hołd dla wielkomiejskich metropolii. Ich monumentalnej architektury i ponadczasowej elegancji. Tu postawiłem na wyraziste, ciemne skały i dekory nawiązujące do stalowych elewacji drapaczy chmur – dodaje.