Tusk wspomniał o kobietach. Politolożka zwraca uwagę na trzy ważne słowa

Politolożka Ewa Marciniak od razu zwróciła uwagę na to, jak ważna jest ta wypowiedź, a w szczególności ostatnie sformułowanie o prawach, godności, zdrowiu i bezpieczeństwie kobiet. Ekspertka zauważa, że poświęcony na to czas nie jest ważny. Liczy się bowiem to, jakie padły słowa i deklaracje.