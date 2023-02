Tutaj określenie "dekolt do pępka" to nie przenośnia. Dziewczyna Pattinsona zaszalała

Suki Waterhouse przyszła na premierę i skradła całe show

Suki Waterhouse odznacza się również świetnym gustem. Udowodniła to podczas premiery miniserialu "Daisy Jones & Te Six", którego koproducentką jest Reese Witherspoon. Serial trafi na platformę Amazon Prime Video, tymczasem my podziwiamy Suki Waterhouse i jej odważną, lecz niezwykle stylową i gustowną kreację z premiery. Inne gwiazdy Hollywood mogłyby się od niej uczyć.