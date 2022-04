Twierdzą, że jest z nim dla pieniędzy. Wszystko przez to, jak wygląda

George Keywood jest brytyjskim aktorem, znanym m.in. z roli Craiga w "People Just Do Nothing". Dodatkowo, razem ze swoją narzeczoną, Sienną, prowadzi profil na TikToku, gdzie wspólnie zamieszczają satyryczne filmiki, lubiane przez internetową społeczność. Z tego też względu są obserwowani i oceniani przez widzów, którzy nie zawsze potrafią "ugryźć się w język". Część z nich obraża George'a przez jego otyłość.