Twój dzień urodzenia oznacza więcej, niż myślisz. Sprawdź

Poniedziałek to dzień związany z Księżycem. W wielu kulturach Księżyc jest symbolem płodności, intuicji i emocji, patronuje również ludziom wyjątkowo wrażliwym, którzy widzą i czują więcej. Osoby urodzone w poniedziałek mogą być postrzegane jako wrażliwe, intuicyjne i silniej niż inne związane z rodziną. Cechuje je również energia i pozytywne nastawienie do świata.

Wtorek jest powiązany z planetą Mars, która symbolizuje siłę, energię i determinację w działaniu. To prawdziwi wojownicy, którzy niczego się nie boją. Odważnie stawią czoła każdemu nowemu wyzwaniu. Osoby urodzone we wtorek mogą być postrzegane jako odważne, aktywne i waleczne. Nie poddają się łatwo ani nie rezygnują, dopóki nie osiągną celu.

Środa to dzień znajdujący się pod opieką Merkurego, który jest kojarzony z komunikacją, intelektem i zdolnościami poznawczymi. To planeta, która obdarza mądrością oraz zdolnością do szybkiej nauki. Osoby urodzone w środę mogą być postrzegane jako bystre, komunikatywne i zdolne do logicznego myślenia. Najczęściej zostają naukowcami albo nauczycielami.