Twój własny, kolorowy świat

Pierwsze, co rzuca się w oczy, gdy na nią patrzymy, to stylowa kolorystyka. Stanowi to wynik współpracy pomiędzy firmą Motorola a Pantone – globalnym liderem w zakresie barw, i to zarówno ich bogactwa, jak i emocji, które wzbudzają, oraz znaczeń, które generują. Nalężacy do firmy Pantone Instytut Koloru odpowiada za cykliczne typowanie koloru roku. Tym razem – w roku 2022 – jest to Very Peri oscylujący gdzieś pomiędzy błękitem a jagodowym fioletem. Co ciekawe, pierwszy raz chodzi o barwę stworzoną przez Pantone, a nie wybraną z istniejącej już palety. Aspekt twórczości, kreatywności, pewności siebie oraz radzenia sobie ze złożoną rzeczywistością odgrywa ważną rolę w sieci znaczeń Very Peri. Warto też pamiętać, że taki odcień z jednej strony redukuje stres i uspokaja, z drugiej – oddziałuje na fantazję, motywując do nieszablonowego myślenia. W tradycyjnej ikonografii fiolet odpowiadał również duchowości, ale i władzy. Ponadto uznawany jest za barwę elegancką i zarazem subtelną.