Twoja skóra krok od lata

Ochrona przeciwsłoneczna latem

Słońce, którego latem nam nie brakuje, dodaje nam energii do działania. I choć wielu z nas lubi zażywać słonecznych kąpieli, musimy pamiętać o tym, by odpowiednio zabezpieczyć skórę przed szkodliwym promieniowaniem. To ważne również na co dzień, dlatego przy porannej toalecie warto sięgnąć po produkty z filtrem, np. Sunright® 35 lub Sunright® 50, które chronią przez promieniami UVA i UVB i mają właściwości nawilżające skórę.