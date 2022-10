Twoje jeansy są zbyt małe? Powiększysz je w 10 minut

Załóż na siebie zbyt małe spodnie i wejdź pod prysznic, lub do wanny. Namocz je przez kilka minut w ciepłej wodzie. Następnie wykonaj kilka przysiadów. Tak, żeby spodnie rozciągnęły się równomiernie. Noś je jeszcze dziesięć minut, a następnie odstaw do wyschnięcia i gotowe. Obserwatorzy TikTokerki postanowili wypróbować polecany przez nią sposób. W komentarzach podzielili się rezultatami. Jak się okazuje, sztuczka działa. "To działa. To naprawdę działa" - pisali.