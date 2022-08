Ulubione jeansy Jennifer Lopez wracają do łask. Są kwintesencją stylu lat 2000.

Teraz jednak jeansy z niskim stanem łączymy z elementami, takimi jak gorsety, krótkie topy czy rozpinane sweterki. Inspirując się tym samym stylem lat 2000., ale dodając do niego nutkę tego, co jest wpisane w trendy roku 2022. I nie boimy się, że niski stan nie podkreśli odpowiednio naszej figury. Żeby to zrobić, ale nie ponieść modowej porażki, połączmy go np. z dopasowanym body, które utrzyma górną część sylwetki. I gotowe!