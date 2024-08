Zgłoszenia z całej Polski. Sprawdź na mapie, czy są blisko

Gniewosz plamisty to niewielki wąż mierzący od 60 do 90 cm długości. Samice są większe od samców. Wyróżnia się smukłym ciałem i głową w kształcie serca. Ten gatunek jest często mylony z jadowitą żmiją zygzakowatą. Jak je odróżnić? Na ciele gniewosza znajdują się kropkowane linie, zaś u żmii jest to zygzak. Różnią je także oczy. Źrenice gniewosza są okrągłe, a żmii pionowe.

Jeśli natkniesz się na niego podczas górskiej wędrówki, nie podchodź do niego zbyt blisko, żeby go nie spłoszyć. Nie próbuj go też łapać. Postaraj się zrobić mu zdjęcie i wyślij je do Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX, które tworzy mapę występowania gniewoszy. Gatunek jest objęty ścisłą ochroną, bowiem grozi mu wyginięcie.