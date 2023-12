Tworzy sztukę z użyciem nowych technologii. "Będziemy coraz bardziej przenikać się ze światem wirtualnym"

Pod projekty dobieramy sobie ludzi, który wykonują dla nas takie prace jak produkcja czy fizyczne postawienie jakiejś rzeczy. Natomiast kreacja, kontent, tworzenie w 3D to my. Wymaga to dużej ilości czasu, ale idzie nam to bardzo sprawnie. Dzięki doświadczeniu, które już mamy, możemy we dwójkę zrobić to, co za granicą robią teamy 50-osobowe.